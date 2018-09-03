Она не хотела дружить с ним, потому что даже не знала, кто он. Алтынай стала блокировать преследователя в соцсетях, но он создавал новые аккаунты и писал ей снова и снова.

После отказа он стал угрожать Алтынай, что смонтирует порнографическое видео с ней и разошлет ее друзьям и родным.

«У меня началась истерика — я просто не знала, что мне делать. Я плакала и в истерике начала удалять свои фотки со всех своих страничек в социальных сетях», — вспоминает Алтынай.

Она рассказывает, что в какой-то момент она была даже готова встретиться с преследователем: «Я не видела другого выхода, а в другие моменты я просто хотела покончить с собой».

В итоге Алтынай сменила номер телефона и целых три года не пользовалась соцсетями — да и сейчас она скрывает свое лицо в интернете и не публикует там свои фотографии. «Конечно, это в прошлом, но страх, что все может повторится, остался», — говорит она.

Узнавала через друзей, где я нахожусь

Однажды старая подруга Жаныша призналась ему в любви. Но он не хотел близких отношений с ней и ответил отказом. С тех пор он стал жертвой ее преследований.

«Она просила дать ей телефон, чтобы почитать мои переписки. Потом она узнала, что у меня появилась девушка, и начала следить уже напрямую», — рассказывает Жаныш.

По его словам, преследовательница стала наводить справки о его личной жизни через общих друзей — она хотела знать, где и в какое время он находился, с кем проводил время.

«Были моменты, когда я замечал, что она идет за мной. Это бесило очень, ведь это некрасиво со стороны человека — тем более того, кто был для тебя близким», — вспоминает он.

В очередной раз, когда Жаныш заметил, что бывшая подруга опять преследует его на улице, он сказал ей, что больше не хочет иметь с ней ничего общего.

После этого преследовательница стала все меньше следить за ним, но все равно продолжала морально давить — говорила, что его отношения с другими девушками делают её несчастной.

Но в конце концов она оставила Жаныша в покое.

Давил через знакомых и звал замуж

В 2011 году, когда Светлана ходила на языковые курсы при университете «Манас», она столкнулась с преследованием, которое продолжалось целый год.

«Это был друг моего преподавателя по турецкому языку. Я не знаю, почему, но он начал постоянно куда-то навязчиво звать. Замуж звал, хотя мы вообще не общались», — рассказывает она.

Этим преследователь не ограничился — посыльные начали приносить Светлане подарки домой и на работу, хотя она и не говорила ему свои адреса: «Иногда это были цветы, иногда — посуда, рамочки с моими фотографиями, взятыми из соцсетей. Если бы он дарил напрямую, я бы не принимала, а тут подарки были от посыльного, и я просто раздавала их коллегам».

Маму Светланы начали оскорблять ее знакомые и соседи — говоря, что ее дочь принимает подарки, а на свидание идти не хочет.

«К подруге, которая работала в школе, врывались в класс [его знакомые]. Самое ужасное, что в этом случае пострадали именно мои близкие», — рассказывает Светлана.

Устав от преследования, она написала пост у себя на фейсбук-странице: если он еще раз ее побеспокоит, то она подаст заявление в милицию. Это помогло — преследования прекратились. После этой истории Светлана стала намного осторожнее, и бросила учить турецкий язык.

Спустя год ей позвонили из милиции — сказали, что новая жертва ее старого знакомого написала на него заявление о преследовании. «Видимо, я была слишком доброй, но кто-то другой написал его», — говорит Светлана.

Выскакивала из-за угла и бесконечно листала мои соцсети