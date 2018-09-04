В ночь со 2 на 3 сентября на московской станции метро «Курская» от огнестрельного ранения погиб полицейский Андрей Райский. Издание Mash сообщило, что ему было 23 года, и в ту ночь он работал свою последнюю смену перед увольнением.

По версии следствия, в ту ночь Райский остановил незнакомого мужчину для проверки документов. После этого, они вместе зашли в туалет — следствие считает, что там мужчина убил полицейского.

3 сентября Mash, а также издание «Московский комсомолец» опубликовали имя подозреваемого — Нурлан Муратов.

Сам подозреваемый рассказал, что полицейский позвал его в туалет и там застрелился. Муратов говорит, что испугался стрельбы и поэтому уехал с места происшествия.

По информации «МК», Муратов проходил службу в армии Кыргызстана и участвовал в столкновениях с боевиками Исламского движения Узбекистана в Баткенской области в 1999 году. После этого, утверждает издание, у него начались «проблемы с психикой». Газета пишет, что Муратов получил российское гражданство в 2010 году, жил в Оренбурге, а потом переехал в Москву.

В Генеральном штабе Кыргызстана не смогли подтвердить, что Муратов действительно был участником баткенских событий. «Нам надо поднять архивы, документы. На это нужно пару дней», — сказали в пресс-службе.

Пресс-атташе посольства Кыргызстана в России Гульбарчын Байымбетова подтвердила изданию «Вечерний Бишкек», что Муратов — бывший кыргызстанец.

«Мы отправили запрос, связались с госорганами России […] Оперативной информации мы еще не получили. Сейчас ждем ответа. Пока мы можем помочь, предоставив Нурлану Муратову адвоката», — сказала она журналисту газеты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.