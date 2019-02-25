Администрация «Сапата» проверит заявления выпускников о домогательствах и избиениях

Лицей «Сапат» в Таласской области. Фото: «Сапат»

Генеральный директор сети лицеев «Сапат» Нурлан Кудайбердиев рассказал о проверке заявлений ее выпускников о домогательствах и избиениях. На прошедших выходных бывшие ученики «Сапата» стали делиться своими историями о домогательствах и насилии со стороны преподавателей под хэштегом #metoosebat.

Кудайбердиев в интервью «Азаттыку» сообщил, что в лицеях отношение преподавателей к ученикам всегда находится под наблюдением руководства, но тем не менее все сообщения о домогательствах и избиениях проверят.

«Кажется, под этим хэштегом пишут выпускники 10-15-летней давности. Несмотря на это, мы проверим факты, свяжемся с авторами постов, чтобы узнать подробности. В случае подтверждения информации виновные учителя будут уволены», — сказал Кудайбердиев.

Директор «Сапата» сделал свое заявление после того, как в «Твиттере» набрал популярность хэштег #metoosebat, под ним пользователи соцсети поделились своими историями о домогательствах и избиениях со стороны преподавателей школы.

Это произошло после заявления депутатки Ирины Карамушкиной о сексуальных домогательствах директора турецкой школы в Бишкеке в отношении учеников. После этого администрацию школы отстранили от работы. Несмотря на то, что эта школа не имеет отношения к лицеям «Сапат», ученики сети стали делиться своими историями под хэштегом #metoosebat.

«Сапат» — это сеть турецких лицеев, которые уже несколько десятилетий обучают кыргызстанцев в разных регионах. «Сапат» состоит из 16 лицеев, университета «Ататюрк-Ала-Тоо» и четырех школ.

До марта 2017 года сеть лицеев называлась «Себат» — тогда власти Турции потребовали закрытия лицеев в Кыргызстане из-за их связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Кыргызские власти отказались закрывать учебные заведения, но сменили название на «Сапат» и ввели в состав учредителей Министерство образования Кыргызстана.