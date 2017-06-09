Депутат от социал-демократов Жылдыз Мусабекова снова не пришла на заседание фракции, где парламентарии собирались рассмотреть ее ссору с журналисткой газеты «Алиби» Упель Анаркуловой. Скандал разгорелся вокруг аудиозаписи, на которой депутат угрожает расправой журналистке.

Третье заседание СДПК по рассмотрению угроз депутата журналистке назначили на 9 июня, но Жылдыз Мусабекова не пришла на него, как и на два предыдущих заседания на эту тему.

Лидер фракции Иса Омуркулов объяснил ее отсутствие болезнью. Так же он объяснял ее отсутствие на заседании, которое прошло 19 мая.

«Мы не знаем, чем болеет депутат. Но, видимо, болеет сильно, капельницы получает. Вопрос все еще стоит в повестке», — сказал Омуркулов.

Угрозы депутата

Журналистка газеты «Алиби» Упель Анаркулова написала статью, в которой говорится, что депутат Мусабекова «крышует» акима Тонского района Иссык-Кульcкой области.

После выхода статьи депутат позвонила журналистке с претензиями, и Анаркулова опубликовала аудиозапись их разговора в интернете.

«Выровняю тебе лицо так, что тебя никто не узнает. Ты меня оскорбляешь, выпуская статью на целую газету, блядь. Я начищу тебе твое лицо. Упель ты или Супель, шлюха или проститутка, кто ты такая вообще, чтобы так писать? Кто ты такая, блядь?» — сказала Мусабекова на записи.

Депутат сказала в интервью Kloop.kg, что действительно разговаривала с журналисткой, но записанный разговор был «спланирован и смонтирован». Какая часть была смонтирована, депутат не уточнила и пообещала подать в суд на журналистку.

Упель Анаркулова сказала, что выложила оригинальную запись без применения какого-либо монтажа. По словам девушки, разговор слышала и ее коллега, которая может все подтвердить. Журналистка на своей странице написала, что обратится в милицию и «будет искать справедливость».

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