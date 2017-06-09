Мэрия Бишкека предлагает реконструировать пешеходную зону на проспекте Чуй в районе Востока-5. В планах муниципалитета строительство подземного паркинга с декоративным фонтаном «на крыше» и озеленение территории.

Столичный муниципалитет опубликовал видео проекта реконструкции пешеходной зоны в Востоке-5.

Проект был создан «Бишкекглавахитектурой» при сотрудничестве со Свердловской администрацией, территорию которой и намерено реконструировать.

Так, у администрации предложено разбить фонтан, а также озеленить и украсить территорию инсталляцией.

От здания администрации до улицы Айтматова (набережной Востока-5) предложено разбить аллею шириной в 13 метров, обильно озелененную крупнолистными деревьями.

Самой амбициозной идеей проекта стало строительство вместительного подземного паркинга с декоративными фонтанами сверху. Под землей кроме парковки будут располагаться и торговые точки. Фонтан над паркингом будет подсвечиваться.

Для реализации проекта заказчик — Свердловская администрация — привлечет инвесторов и проведет тендер.

«Никаких средств из госбюджета не будет потрачено. Сроки реализации проекта пока неизвестны», — сказал пресс-секретарь «Бишкекглавархитектуры» в интервью Kloop.kg.

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