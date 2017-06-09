Судьбу семилетнего Эрмека, продающего воздушные шары, активно обсуждают в Кыргызстане. Мальчик — единственный кормилец большой семьи. Последний раз он слышал голос мамы в марте этого года. Она уехала на заработки в Москву. Но сейчас родные и вовсе не знают точно, где она, что с ней. Каждый вечер мальчишка продает воздушные «цветы», чтобы купить немного продуктов для маленькой сестренки и братика.

Оригинал материала опубликован на сайте проекта «Открытая Азия онлайн». Автор — Иван Янушкевич.

«Купите, пожалуйста, шарики, всего 20 сомов», — призывает прохожих маленький мальчик.

В Бишкеке каждый вечер у торгового центра в южных микрорайонах появляется семилетний Эрмек с охапкой воздушных шариков, скрученных в форме цветов.

Этот мальчишка содержит всю семью — прабабушку-инвалида, бабушку, полуторагодовалую сестру и пятилетнего брата. А еще расплачивается за кредит, взятый мамой. Выживает все семейство на две пенсии — восемь тысяч сомов (117 долларов) и на деньги, заработанные внуком — не более 600 сомов в день (восемь долларов).

— Если просто сидеть дома, никто ведь не даст денег. Надо кормить семью. Бабушка делает «цветы» из шаров, а я их продаю. За вечер я могу распродать не больше 30 шариков, если не прогонят. Одна эжешка (тетенька) приходит в пять и меня прогоняет. Как будто она одна может продавать шарики, — рассказывает Эрмек.

На улице мальчишка торгует шарами с самой зимы. Семилетний продавец говорит, что в холод торговля шла вяло — в день брали не больше десяти шаров. Потом Эрмек мчался обратно домой, чтобы отогреться. И снова шел на мороз.

Бабушка Айсулуу Абдурахманова научилась делать разные фигурки и цветы из шариков у волонтеров, которые приезжали к ее дочери-инвалиду. За ней женщина ухаживала 20 лет, но ее не стало. Сейчас смотрит за своей матерью — инвалидом второй группы.

— Два года назад умер зять. Дочь, оставшись одна с тремя детьми, переехала из Джалал-Абада в Бишкек. Взяла кредит в 100 тысяч сомов — хотела заниматься торговлей, но у нее не получилось.

Чтобы погасить кредит, она уехала на заработки в Москву в ноябре и там потеряла паспорт. Теперь не может ни устроиться на работу, ни вернуться. Последний раз выходила на связь в марте, сейчас даже не знаем, что с ней, — рассказала женщина.

Теперь каждый месяц семья вынуждена выплачивать банку 7,5 тысяч сомов (109 долларов). И так будет еще год.

— Думая, как найти эти 7,5 тысяч сомов, я схожу с ума. Чтобы выплачивать кредит, мы с Эрмеком вынуждены работать целыми днями. Я начинала вязать теплые носки и другую одежду и продавать возле роддомов. Но торговля шла слабо, вещи не пользовались спросом.

Тогда я стала брать с собой внука, чтобы он продавал «цветы» из шаров. Такие «букеты» лучше продаются, поэтому я и перестала вязать, — рассказала женщина.

Нехватка денег — далеко не единственная проблема в семье. В этом году Эрмек должен пойти в первый класс, но в школу его принимать не хотят.

— В ближайшей от нашего дома школе мне сказали, что его не возьмут, потому что у меня нет доверенности от матери. Неужели из-за какой-то справки ребенок не сможет получить образование?

Получается, чтобы он учился, я должна отдать его в детский дом? Но ведь у него есть семья, я его не брошу! — говорит со слезами бабушка.

История Эрмека стала известна после того, как на него обратил внимание гражданский активист Дайырбек Орунбеков. Он познакомился с мальчиком на улице. 1 июня он решил поздравить Эрмека с праздником и организовал флешмоб.

Идея была в том, чтобы скупить у мальчишки все шары. Неравнодушные кыргызстанцы пришли поддержать семилетнего продавца. Эрмек распродал 500 воздушных шаров за 20 минут и заработал более 100 тысяч сомов (1463 доллара).

Сейчас у Эрмека весь товар раскупают за час.

— Теперь можно домой идти за новой партией шариков. Три дня после 1 июня я не появлялся на улице. Наша семья была завалена заказами.

Сейчас мне бы хотелось поиграть в прятки, но времени нет. Надо идти продавать шары, — говорит мальчик.

На вопрос «Есть ли у тебя мечта?» Эрмек отвечает: «Увидеть маму».

Посольство Кыргызстана в Москве уже ищет ее. В сентябре Эрмек все-таки пойдет в первый класс. Его сестра сможет ходить в ясли. Ей восстановят утерянное свидетельство о рождении. Кроме того, семье назначат социальное пособие. Бабушка надеется, что ее дочери помогут восстановить документы, она вернется в Бишкек, и семья наконец воссоединится.

В прошлом году Национальный статистический комитет Кыргызстана совместно с Международной организацией миграции (МОМ) провел исследование о работающих в Кыргызстане детях.

Выяснилось, что 580 тысяч несовершеннолетних в республике вынуждены трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь. Из них более 414 тысяч бросили учебу из-за работы.

Фото: Эмиль Садыров.