Международная правозащитная организация Human Right Watch заявила, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш во время визита в страны Центральной Азии должен поднять вопрос о соблюдении прав человека.

Правозащитники организации считают, что визит генерального секретаря ООН в страны Центральной Азии — это хорошая возможность поднять вопрос о проблемах нарушения прав человека.

По их мнению, правительства центральноазиатских стран относятся к одним из самых жестоких в мире. Правозащитники озабочены пытками, политическими преследованиями, ограничениями деятельности неправительственных групп и СМИ.

«При таких нарушениях прав человека генеральный секретарь должен обратить на это внимание», — сказала директор отдела по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

По ее словам, генсек должен подтолкнуть президентов этих стран выполнять обязательства по договорам ООН.

Визит в Кыргызстан

В Кыргызстан генсек ООН приедет 11 июня. Он встретится с президентом Алмазбеком Атамбаевым и посетит мероприятия в честь годовщины ошских событий 2010 года.

Правозащитники Human Rights Watch хотят, чтобы Гутерриш обратил внимание на действия властей страны по межэтническому конфликту на юге Кыргызстана в 2010 году.

По мнению правозащитников организации, тогда власти не смогли справиться с разжигателями межэтнической вражды, поэтому Кыргызстан должен расследовать эти нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, в организации считают, что власти должны освободить правозащитника Азимжана Аскарова, который приговорен к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве милиционера и разжигании межнациональной розни во время июньских событий 2010 года.

«Многие люди в Центральной Азии, к сожалению, видят в правах роскошь, выходящую за их пределы. Гутерриш может что-то предпринять в ходе своего визита в регион», — сказала она.

Центральноазиатское турне

Турне генерального секретаря ООН началось 8 июня с визита совета глав государств ШОС в Астане и встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Затем он посетит Кыргызстан и отправится в Туркменистан, где обсудит борьбу с терроризмом. Также Гутерриш посетит Душанбе для встречи с президентом Таджикистана.

Антониу Гутерриш — бывший премьер-министр Португалии и десятый генеральный секретарь ООН.

Это будет его первый визит в Кыргызстан в качестве главы Организации Объединенных Наций.

Фото: Human Rights Watch.