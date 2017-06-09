Министерство внутренних дел начало расследование по ситуации с иностранными студентами в Нарыне. Группа жителей Нарына 8 июня заставили студентов Университета Центральной Азии на коленях извиниться за драку на соревновании по баскетболу.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за нарушения общественного порядка местными жителями, которые заставили администрацию и иностранных студентов университета просить у них прощения на коленях.

Находящиеся в здании сотрудники милиции не смогли урегулировать ситуацию. Как сообщают в МВД, в отношении этих милиционеров начато служебное расследование.

Пока неизвестно, какие меры будут предприняты в отношении студентов УЦА, которые участвовали в драке после соревнований.

Несколько десятков жителей Нарына вышли на акцию протеста 8 июня к зданию Университета Центральной Азии (УЦА) из-за драки, которая произошла 27 мая после баскетбольного матча.

Администрация вуза пустила демонстрантов в здание, чтобы обсудить ситуацию. Однако местные жители начали вести себя агрессивно, обвинив студентов УЦА из Таджикистана в том, что они избили местных подростков.

Протестующие заявили, что никто из обидчиков не понес наказания, и потребовали попросить прощения за драку на коленях.

Полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов призвал собравшихся решить вопрос «цивильно», но демонстранты не стали к нему прислушиваться.

В итоге нескольким преподавателям и студентам пришлось встать на колени и извиниться за случившееся.

Декан гуманитарных и точных наук УЦА Диана Фауна сказала, что университет старается тесно сотрудничать с местными вузами и с нарынской молодежью.

«Знаете, как в спорте бывает, когды ты очень хочешь победить, ты не думаешь о том, что не все средства хороши […] Это очень хороший урок для нас, и я думаю, что в будущем наши отношения будут даже крепче», – считает преподаватель.

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