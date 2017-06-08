Жители Нарына заставили студентов Университета Центральной Азии на коленях извиниться за драку на соревновании по баскетболу. Местные власти не смогли помешать недовольным. Детали драки выясняются.

Пара десятков жителей Нарына вышли 8 июня на акцию протеста к зданию Университета Центральной Азии (УЦА) из-за драки, которая произошла 27 мая после баскетбольного матча.

Демонстранты обвинили студентов УЦА из Таджикистана в том, что они избили местных молодых людей. Собравшиеся заявили, что никто из обидчиков не понес наказания и потребовали депортировать студентов.

Участники митинга вошли в здание УЦА и в агрессивной форме требовали извинений от студентов — чтобы те встали на колени и просили прощения.

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов призвал собравшихся решить вопрос «цивильно», но толпа его не стала слушать.

«Давайте будем выше. Тут снимают камеры. Не надо никого ставить на колени – мы опозоримся. Мы решим этот вопрос по закону», — призывал к спокойствию Кайыпов.

На собрании также присутствовала милиция, которая, согласно обнародованному видео, также не смогла призвать демонстрантов к спокойствию.

Несмотря на призывы Кайыпова, студенты и некоторые преподаватели УЦА встали на колени и попросили прощения перед демонстрантами, чем вызвали одобрительный гул с их стороны.

Участники митинга вышли из здания только после того, как перед ними на коленях извинились студенты и сотрудники УЦА.

Преподаватель гуманитарных и точных наук УЦА Диана Фауна сказала, что университет тесно сотрудничает с местными вузами и работает с нарынской молодежью.

«Знаете, как в спорте бывает, когды ты очень хочешь победить, ты не думаешь о том, что не все средства хороши […] Это очень хороший урок для нас, и, я думаю, что в будущем наши отношения будут даже крепче», – считает преподаватель.

Начальник УВД Нарынской области Нурлан Сарчаев сказал в интервью изданию «Турмуш», что милиция начала изучать детали инцидента, на 10 июня назначено проведение встречи с местной молодежью.

Фото: «Турмуш».