Школьницы из Индонезии начинали с каверов на хиты классического рока, а теперь пишут песни в жанре хэви-метал на социальные темы. Девочки собирают школьные стадионы на свои концерты.

Фирде, Юис и Види по 16 лет. Три года назад они создали свою рок-группу «Voice of Baceprot» и стали играть в жанре метал.

Девочки учатся в одной школе города Гарут в Западной Яве. Свой путь в музыке школьная группа начала с каверов на песни групп «Металлика» и «Слипкнот».

Школьницы не только исполняют каверы на хиты классического рока, но и сами пишут песни на социально значимые темы. Одна из их композиций посвящена системе образования в Индонезии, а другая — экологии.

Сейчас их группа завоевывает все больше поклонников и собирает школьные стадионы. Недавно девочек пригласили выступить на выпускном вечере большой местной школы.

Однако творчество «Voice of Baceprot» нравится далеко не всем. Некоторые жители считают, что мусульманки не должны исполнять музыку, где надо кричать, и предлагают девушкам исполнять спокойные, религиозные песни.

«Это необычно видеть группу девушек в хиджабах, которые играют метал-музыку или даже кричат. Религиозные поп-группы популярны среди молодых мусульман, но здесь — метал, он очень громкий», — говорит учитель исламской школы в Гаруте.

Сами школьницы-музыкантки не согласны с этим.

«Я думаю, что гендерное равенство должно поддерживаться. Я познаю творчество, не умаляя своих обязанностей мусульманки», — говорит Фирда.

Пока индонезийское общество делится на поклонников и противников мусульманского хэви-метала, школьницы покоряют слушателей и заявляют о том, что женщины в исламе необязательно покорные и безмолвные.

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Фото: «Рейтер».