Ошский областной суд оправдал подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней девочки. Ранее такое же решение вынес Ошский горсуд.

Адвокат пострадавшей девочки Айсалкын Карабаева сказала Kloop.kg, что они будут обжаловать это решение в Верховном суде.

По ее словам, пострадавшая 11-летняя Альбина не смогла ответить на вопросы судьи и расплакалась.

После этого судья заявил, что доказательств вины подсудимого недостаточно, и оправдал его.

Ранее Ошский горсуд также оправдал подозреваемого, и его освободили прямо в зале суда.

Попытка изнасилования

О попытке изнасилования своей 11-летней дочери жительница села Борбаш Ноокатского района Ошской области сообщила 12 июня 2016 года.

Мать пострадавшей рассказала, что в тот день затопило их огород. Две ее дочери пошли на канал, чтобы уменьшить поток воды. Там на нее напал их 30-летний сосед.

Сосед вытащил нож и заявил, что хочет изнасиловать старшую дочь. Мужчина придавил девочку ногами к земле. Младшая сестра бросила в него камень, и нападавший уронил нож. Девочкам удалось убежать.

Пострадавшая девочка получила многочисленные травмы и пролежала в Ноокатской районной больнице 10 дней.

Прокуратура Ноокатского района 14 июня возбудила уголовное дело и задержала 30-летнего мужчину.

После возбуждения уголовного дела родственники подозреваемого мужчины начали угрожать семье пострадавшей девочки.

После одного из судебных заседаний родственники подсудимого накинулись на мать девочки и адвоката и стали избивать и оскорблять их.

Правозащитники вывезли семью в Бишкек, чтобы не подвергать опасности в родном селе. Мать пострадавшей попала в больницу. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый — племянник бывшего акима Ноокатского района Ошской области Бекболота Айтиева.

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