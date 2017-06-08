В Караколе двое мужчин избили тренера спортивной школы, он был в доставлен в реанимацию тяжелом состоянии. Одним из нападавших был бывший депутат горкенеша Максат Касенов. Милиция возбудила уголовное дело.

Милиция возбудила против задержанных уголовное дело по статье «Хулиганство».

Один из них — Максат Касенов, лидер партии «Улуу Кыргызстан» — был депутатом городского кенеша Каракола в прошлом созыве.

Об избиении тренера спортивной школы в УВД Иссык-Кульского области сообщили 7 июня. Нападение было совершено возле спортивного комплекса «Алга» в центре Каракола.

В милицию обратилась жена пострадавшего. По ее словам, возле спорткомплекса к ним подошли двое парней. Словесная перепалка между ними и ее супругом переросла в драку.

В результате ее мужа доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Некоторые СМИ писали о том, что драка была «массовой» и была связана с директором спортивной школы Алимом Малдыбековым. Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов заявил, что эта версия — выдумка журналистов.