Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело на нескольких неназванных пользователей «Фэйсбука», которые якобы призывали к межэтнической вражде. Это связано с обсуждением конфликта на приграничной территории в селе Масы Джалал-Абадской области.

Спецслужбы установили несколько неназванных пользователей соцсети, якобы призывающих к «противоправным и антиобщественным» действиям, которые могли привести к разжиганию межэтнической вражды.

«Согласно заключению филолого-политологической экспертизы, проведенной экспертами Академии наук, в публикациях некоторых пользователей имеются призывы, которые направлены на разжигание межэтнической вражды, унижение достоинства и оскорбления», — сказано в сообщении ГКНБ.

Некоторые из установленных фэйсбукчан, по версии следствия, активно комментировали драку в приграничном селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Ранее журналист Улугбек Бабакулов в своей статье «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”» приводил комментарии из «Фэйсбука», где пользователи, возможно этнические кыргызы, оскорбляют этнических узбеков. Поводом для оскорблений стала драка в селе Масы.

После этого депутаты парламента предложили лишить его гражданства. Главный редактор издания «Фергана» Даниил Кислов заявил, что после публикации материала журналисту стали угрожать.

Большой резонанс статья приобрела после того, как главный телеканал страны КТРК показал девятиминутный сюжет «Разжигатели», в котором эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

Сам Бабакулов указывает в статье, что он намеревался не разжечь споры, а лишь показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены друг к другу.

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