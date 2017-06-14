Президент Алмазбек Атамбаев заявил о развитии отечественной экономики в годы его президентства. За прошедшие пять-шесть лет в стране не было построено крупных предприятий, но ВВП страны удалось увеличить в 2,5 раза, доходы страны — более чем в три раза. Об этом Атамбаев сказал во время форума «Таза коом» на прошлой неделе. Критики властей с выводами главы государства не согласны.

Оригинал материала опубликован на сайте «Радио Азаттык». Автор — Кубанычбек Жолдошев.

«Большой прыжок»

На форуме проекта «Таза коом» Атамбаев отметил, что в стране нет нефти и газа, но есть сильное гражданское общество, и «мы строим свободный Кыргызстан, страну свободных людей». Президент также выразил уверенность, что борьба с коррупцией повлечет за собой рост экономики, предпринимательства, и это многократно увеличит конкуренцию в экономике.

Говоря о подотчетности госсектора, Атамбаев рассказал, что правительство рассматривает возможность присоединения к международной инициативе «Открытое правительство» (Open Government Partnership — OGP), что тоже должно помочь сократить коррупцию в стране.

В своем выступлении он подробнее остановился на достижениях страны во время его президентства:

— За прошедшие пять-шесть лет в нашей стране не было построено крупных предприятий, не были открыты месторождения газа, но мы смогли увеличить ВВП страны в 2,5 раза.

Только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли увеличить доходы страны более чем в три раза. Если мы пойдем этой дорогой, с научным обоснованием, хорошими инвестициями, мы добьемся еще больших результатов.

Генеральная прокуратура ранее сообщала, что за девять месяцев прошлого года было возбуждено более 700 уголовных дел по фактам коррупции. По итогам судебных разбирательств в казну удалось вернуть 144 миллиона сомов. Министр финансов Адылбек Касымалиев рассказал о том, сколько средств было возвращено государству в результате возбужденных уголовных дел:

— Правоохранительные органы в прошлом году вернули в бюджет 2,9 млрд сомов. Но тут речь не только о коррупционных делах, но обо всех экономических преступлениях. Например, были уголовные дела по фактам уклонения от налогов. Возвращенные средства от должностных преступлений тоже включены в эту сумму.

По данным Нацстаткома, если доходы бюджета Кыргызстана в 2011 году составляли 69 млрд сомов, в 2016-ом они достигли 121 миллиарда. ВВП страны в 2011-м составил 286 млрд сомов, в 2016-м – 458 млрд.

Спор в расчетах

Аналитики провели простой арифметический расчет и пришли к выводу, что ВВП вырос не в 2,5, а в 1,6 раза, а доходы бюджета — в 1,7 раза вместо заявленного трехкратного увеличения.

Кроме того, для подсчета реального роста экономики необходимо учесть инфляцию и девальвацию национальной валюты, отмечает экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов:

— Наш президент в последнее время взял в привычку говорить неправду. Глава государства заявляет, что доходы бюджета выросли в три раза.

Однако при изучении цифр человек просто не поверит его словам. При учете инфляции реальный рост ВВП существенно сокращается. Посчитав все это, можно говорить о реальном росте.

«Роста в долларах нет»

Специалисты отмечают, что для выявления реального роста экономики страны необходимо оценить девальвацию национальной валюты и инфляцию в стране. В 2011 году курс доллара составлял 46-47 сомов. Начиная с 2014 года сом начал резко обесцениваться, и доллар достиг 75 сомов. В настоящее время курс национальной валюты немного стабилизировался — с 2016 года доллар стоит в пределах 68-69 сомов.

При учете девальвации сома реальный рост экономики выглядит не так уж радужно, считает оппозиционный политик Равшан Жээнбеков:

— Рост доходной части бюджета с 69 до 121 миллиарда сомов нужно рассматривать с учетом инфляции и девальвации национальной валюты. Если рассчитывать рост экономики по международным стандартам — в долларах — доходы как были на уровне около двух миллиардов долларов, так и остались на этой отметке. Сом обесценился.

Действительно, в национальной валюте рост есть. Но при реальных доходах, реальном росте выросли бы пенсии и зарплаты в таких областях, как образование и здравоохранение. Поэтому можно сказать, что это искусственный, обманчивый рост.

По данным Статкома СНГ, ВВП на душу населения в Казахстане в прошлом году составил 25 тысяч долларов, России — 27 тысяч долларов, Узбекистана — 5,5 тысячи, Таджикистана — 2,7 тысячи, Кыргызстана — 3 тысячи долларов США.

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