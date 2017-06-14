Правоохранители поймали двух патрульных милиционеров в Бишкеке и Оше во время ночных рейдов. Милиционеры вели машины в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что правоохранители поймали двух патрульных милиционеров в Бишкеке и Оше, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

В Бишкеке рейд проходил 11 июня. В час ночи на улице Кулатова милиционеры остановили автомобиль «Мерседес-Бенц», которым управлял прапорщик, младший инспектор УПМ ГУВД Чуйской области.

После проведенной медицинской экспертизы выяснилось, что инспектор был в состоянии алкогольного опьянения.

Милиционеры составили протокол, а машину водворили на штрафстоянку.

Во время рейда в Оше 13 июня правоохранители остановили автомобиль «Ниссан-Алмера». За рулем машины сидел прапорщик, младший инспектор УПМ УВД Оша в форме.

Инспектор также был в нетрезвом состоянии, это подтвердила медицинская экспертиза.

По фактам «грубого нарушения служебной дисциплины» служба собственной безопасности МВД начала расследование по инцидентам в Бишкеке и Оше.

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