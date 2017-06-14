Уровень реки Авлетим в Джалал-Абадской области поднялся из-за ливневых дождей, что привело к угрозе размыва захоронения сибирской язвы. Спасатели МЧС и местные власти укрепили берега реки и временно устранили угрозу.

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что из-за ливневых дождей уровень реки Авлетим на участке Буркут Аксыйского района поднялся, река могла размыть захоронение сибирской язвы.

«Тогда сибирская язва могла распространиться по течению реки. Наиболее подверженный к размыву участок был укреплен камнями, но угроза размыва сохраняется», — сказали Kloop.kg в пресс-службе МЧС.

МЧС выдало местным властям предписание, что нужно провести капитальное строительство по укреплению захоронения.

Это захоронение животных, больных сибирской язвой, было организовано в 1984 году, но местные власти не проводили работы по укреплению участка.

Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь, передающаяся от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствия лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.

Фото: «Вечерний Бишкек».