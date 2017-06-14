В Астане завершился международный турнир по боксу на Кубок президента Казахстана. Боксеры из Кыргызстана завоевали четыре бронзовые медали.

В поединке за бронзу в весовой категории до 49 кг среди мужчин одержал победу Мирлан Туркбай уулу.

В категории до 52 кг бронзовой медали удостоился кыргызстанец Жаныбек Мусаев. В весе до 69 кг в тройку лучших также вошел Адилет Батыралиев.

В весовой категории до 81 кг бронзу завоевал участник Олимпиады прошлого года — Эркин Адылбек уулу. На Играх в Рио-де-Жанейро Эркин дошел лишь до 1/16 финала.

Бронзовые призеры турнира получили денежные вознаграждения в размере 500 долларов США.

Всего в соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из десяти стран: Кыргызстана, Казахстана, Индии, России, Филиппин, Таджикистана, Южной Кореи, Украины, Монголии и Ирана.

Для мужчин состязания прошли в 10 весовых категориях, для женщин — в трех олимпийских.

Лучше всех на турнире показала себя сборная Казахстана, которая заняла 31 призовое место и выиграла Кубок президента Нурсултана Назарбаева.

Фото: AP/Vincent Thian.