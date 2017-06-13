Художник Толгобек Койчуманов нарисовал пальцами портрет кыргызского акына-импровизатора и комузиста Токтогула Сатылганова за семь минут. Он хочет привлечь внимание молодежи к творчеству акына.
Койчуманов всего за семь минут, без кисти, акрилом на темной ткани нарисовал портрет Сатылганова.
Художник сказал в интервью Kloop.kg, что хотел сделать что-то особенное для любимого исполнителя.
Он специально надел костюм времен Сатылганова, чтобы полностью проникнуться в работу. В качестве музыкального сопровождения к работе художник использовал композицию Токтогула Сатылганова «Өмүр» в исполнении музыкального коллектива «Ордо Сахна».
Художник прославился тем, что в 2016 году написал портрет манасчи Саякбая Каралаева айраном, смешанным с краской. На портрет Каралаева он потратил около двух часов.
«У нашего народа белое означает что-то святое, и отношение к айрану, да и вообще к пище белого цвета, особое. Саякбай Каралаев — Гомер двадцатого века, поэтому хотел изобразить как-то по-особенному», — сказал Койчуманов.
У Койчуманова есть собственный «Ютуб» канал, где он выкладывает свои работы.
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