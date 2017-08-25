Зафара Пирова приговорили к 7 годам лишения свободы за доведение своей жены до самоубийства. Мужчина обвинял супругу, что она «не девственница».

Восейский районный суд Таджикистана 24 августа приговорил Зафара Пирова к 7 годам тюрьмы. Мужчину обвинили в доведении до самоубийства своей жены Раджаби Хуршед.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. После окончания суда, родные Пирова отказались комментировать приговор. Адвокат мужчины также отказался говорить без согласия своего подзащитного.

Пиров и Хуршед поженились в мае 2017 года, до этого молодые люди были не знакомы. Девственность Хуршед была подтверждена медиками до свадьбы, однако Пиров усомнился в этом и отвез свою жену на повторное обследование в Душанбе.

Медики вновь подтвердили, что Хуршед девственница, но он заявил, что врачи лгут ему. Мужчина также настаивал, чтобы супруга дала ему письменное разрешение взять вторую жену.

После месяца споров и конфликтов, Хуршед дала на это разрешение и также написала, что потеряла девственность до брака. Но после того, как муж попросил ее вернутся к родителям, Хуршед выпила уксусную кислоту и скончалась.

В конце июля таджикистанца взяли под стражу. Сам Зафар Пиров не признавал себя виновным, однако сказал, что чувствует «угрызение совести» за смерть Хуршед.

«Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони, потраченные мною на свадьбу», — сказал он.

По словам родственников Хуршед, перед смертью она рассказала, что «испытывала колоссальное давление» и «не могла это больше выносить».

В таджикском обществе традиционно считается, что девушка до вступления в брак должна быть девственницей, иначе ее могли с позором выставить из дома.

Родители обычно отказываются принять их обратно, и таким образом честь и репутация этих девушек остаются «запятнанными» на всю жизнь.

Ежегодно в Республиканский центр судмедэкспертизы в Душанбе обращаются сотни человек, с целью проверить девственность молодых женщин.

Обычно приходят родители девушек, которых обвиняют в том, что они потеряли девственность до брака.

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