Суд приговорил вице-президента компании «Самсунг» Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюрьмы. Следствие считает, что Чжэ Ён дал взятку экс-президенту Южной Кореи, чтобы он мог получить пост главы компании по наследству.

Он был арестован по подозрению в коррупции в феврале 2017 года. Спустя полгода суд признал его виновным в подкупе президента и приговорил к пяти годам тюрьмы.

По версии следствия, Чжэ Ён сделал благотворительное пожертвование в сумме 36 млн долларов в фонд Чхве Сун Силь — близкой подруги экс-президента Южной Кореи. Чжэ Ён дал взятку, чтобы правительство «закрыло глаза» на то, что он станет президентом «Самсунга» по наследству.

Ранее его отец Ли Гон Хи, который является президентом компании, перенес инфаркт и отошел от дел.

Однако следователи считают, что под видом «благотворительного пожертвования» глава «Самсунга» на самом деле дал взятку экс-президенту Пак Кын Хе.

Он стал третьим фигурантом коррупционного скандала в Южной Корее. Помимо него, следствие обвинило в преступном сговоре экс-президента Пак Кын Хе и ее близкую подругу Чхве Сун Силь, которую считают серым кардиналом корейской политики.

Ранее Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали. Ее подруга также была арестована по обвинению в создании коррупционной схемы.

Коррупционный скандал в Южной Корее

Скандал с Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь начался в конце 2016 года. Журналисты получили доступ к записям разговоров экс-президента и ее подруги. В них президент признавала, что перед своими выступлениями советовалась с Сун Силь и допускала ее к секретным государственным документам.

В марте 2017 года Пак Кын Хе арестовали. На этом настояла прокуратура страны, обвинившая ее в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

«Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления», — говорится в заявлении прокуратуры.

Экс-президент принесла извинения народу Южной Кореи за этот инцидент. После этого в стране начались многочисленные акции протестов между ее сторонниками и теми, кто требовал отставки президента.

Расследование выявило, что Пак Кын Хе способствовала положительному решению парламента по слиянию двух компаний, связанных с «Самсунгом».

Экс-президент и ее подруга принуждали представителей крупного бизнеса страны вносить многомиллионные пожертвования в фонд Чхве Сун Силь. Подругу президента также арестовали. Они отрицают большинство предъявленных им обвинений.

Пак Кын Хе ушла в отставку 10 марта после того, как ей был объявлен импичмент. Она считалась одной из самых влиятельных женщин мира и являлась первой женщиной-президентом в Южной Корее.

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