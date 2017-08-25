Сборная Кыргызстана проиграла в товарищеском матче против Узбекистана со счетом 0:5. Игра прошла в Ташкенте в закрытом режиме, без зрителей и трансляции.

В первом тайме хозяева забили в ворота Кыргызстана два мяча. Отличились Сардор Рашидов и Игорь Сергеев.

К концу встречи Узбекистан забросил в ворота гостей еще три безответных мяча. Голами отличились вышедшие на замену Сардор Мирзаев, Жалоллиддин Машарипов и Александр Гейнрих.

Узбекистан 5 – 0 Кыргызстан

9’ Рашидов

43’ Сергеев

84’ Мирзаев

90+2’ Машарипов

90+4’ Гейнрих

За годы независимости Кыргызстан и Узбекистан сыграли друг против друга в шести матчах. Кыргызской сборной ни разу не удалось вырвать победу у соперника, все встречи закончились победой Узбекистана с общим счетом 27:2.

Решение провести матч в закрытом режиме было принято совместно федерациями футбола Кыргызстана и Узбекистана. Объясняется оно желанием опробовать тактические схемы перед предстоящими важными поединками.

В отборочном туре на чемпионат мира 31 августа Узбекистан сыграет против сборной Китая, а 5 сентября против южнокорейской сборной. В этот же день (5 сентября) Кыргызстан сыграет против сборной Мьянмы в рамках отборочного тура Кубка Азии-2019.

Кроме того, тренерскими штабами команд было принято решение не вызывать на игру футболистов из зарубежных клубов.

Матч прошел в городе Ташкент (Узбекистан) на стадионе «Бунедкор». Игра классифицируется как контрольная, ее результат не будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Фото: Сборная Кыргызстана проводит тренировку в преддверии матча против Узбекистана/ФФКР