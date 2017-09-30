Давка произошла на подвесном мосту на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд в Мумбаи, погибли как минимум 22 человека, еще 36 человек получили ранения. Железнодорожная компания пообещала провести собственное расследование инцидента.

Станция Эльфинстоун-роуд пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи, поэтому на ней всегда большой поток людей.

Из-за сильного дождя 29 сентября под навесом моста на железнодорожной станции стали собираться люди, в основном пассажиры из прибывающих поездов.

Давка началась, когда закончился дождь и люди в спешке потянулись к выходу с моста.

Ей предшествовала массовая паника, но пока неизвестно, чем именно были напуганы люди.

Погибли 22 человека, еще 36 человек получили ранения, многие в тяжелом состоянии Местные власти заявили, что выплатят денежные компенсации родственникам погибших по 500 тысяч рупий (около 7,6 тыс долларов).

Представитель железнодорожной компании Аниль Саксена сообщил, что железнодорожная компания проведет собственное расследование произошедшего. Расследованием также будет заниматься и правительство Мумбаи.

Кроме того, власти вновь начали обсуждать недостатки ветхи транспортной инфраструктуры города Мумбаи. Ежедневно ею пользуется несколько миллионов человек.

Фото: Supriya Bhardwaj, Reuters.

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