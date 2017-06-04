Несколько сотен человек получили ранения в давке, произошедшей на площади в центре Турина. В толпе болельщиков взорвалась петарда и люди в панике стали тесниться к ограждениям.

Минувшей ночью на центральной площади Сан-Карло в Турине, где был установлен большой экран, собрались около 30 тысяч болельщиков футбольного клуба «Ювентус».

Фанаты наблюдали за финальным матчем Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб встречался с мадридским «Реалом».

За 10 минут до окончания второго тайма, в толпе раздалось несколько громких хлопков, кто-то крикнул «Бомба!» и люди в панике ринулись с центра площади к ограждениям, поставленным полицией. Людей, стоявших по периметру придавило.

Пострадали около тысячи человек, как минимум двое получили серьезные травмы, в их числе – ребенок. Семилетний мальчик был доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки.

Многие болельщики получили травмы от рухнувшего заграждения, стоявшего перед входом на парковку.

Кто-то из пострадавших был доставлен в больницу, другим медики оказывали помощь прямо на месте. Точное количество раненых неизвестно.

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Решающий матч между «Реалом» и «Ювентусом» прошел в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и закончился победой испанского гранда со счетом 4:1.

Фото: REUTERS

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