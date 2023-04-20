Авторитарные лидеры самых разных стран любят поностальгировать по былым временам. То они вспоминают прежние границы государства и намекают на возврат «в родную гавань» былых территорий. То отказываются принимать независимость своих бывших вассалов или колоний. То возводят в культ прежних лидеров, искажая их идеи для пропагандистских целей.

С этим столкнулась и Италия XX века в период правления Бенито Муссолини.

Он пришел с гражданской войной и ушел вместе с ней после более 20 лет правления, за которые на фоне призывов к возрождению Римской империи Италия оккупировала Эфиопию, поддержала Гитлера и воспевала фашизм во фресках, комиксах и кино.