Президент Садыр Жапаров считает, что говорить о переходе кыргызского алфавита с кириллицы на латиницу преждевременно. Об этом он сказал на встрече с главой Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым, которому сделал «строгое замечание».
На встрече Осмоналиев представил главе государства информацию по обсуждаемому проекту конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики».
Законопроект накануне депутаты парламента приняли во втором чтении. В ходе обсуждения некоторые парламентарии заявили о недостатках алфавита и необходимости ввести новые буквы, а кто-то предложил перейти на латиницу. Осмоналиев в ответ сказал, что если будет принято соответствующее решение, то специалисты готовы разработать несколько вариантов кыргызского алфавита на латинице.
Президент же в свою очередь сделал «строгое замечание» председателю Национальной комиссии, «призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу».
«Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице», — подчеркнул Жапаров.
Законопроект «О государственном языке Кыргызской Республики» за два чтения вызвал широкое обсуждение в сети и вновь актуализировал «вопрос русского языка».
Вдобавок, до инициирования законопроекта спикер парламента предлагал переименовать все четыре района Бишкека. Он объяснил свою инициативу необходимостью знания кыргызского языка.
На предложение своего кыргызского коллеги с возмущением отреагировала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам России Светлана Журова. Она заявила, что подобная инициатива приведет к «ущемлению прав» русскоговорящего населения страны.
В ответ депутатка Жогорку Кенеша Камила Талиева призвала Журову «воздержаться от формирования антироссийских настроений» и не вмешиваться во внутренние дела страны.
После этого первые лица государства, президент Садыр Жапаров и глава Кабмина Акылбек Жапаров, несколько раз заявляли, что статус русского языка в Кыргызстане никто не собирается пересматривать. Президент отмечал, что «выступает решительно против любых попыток политических манипуляций».