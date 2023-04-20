Президент Садыр Жапаров считает, что говорить о переходе кыргызского алфавита с кириллицы на латиницу преждевременно. Об этом он сказал на встрече с главой Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым, которому сделал «строгое замечание».

На встрече Осмоналиев представил главе государства информацию по обсуждаемому проекту конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики».

Законопроект накануне депутаты парламента приняли во втором чтении. В ходе обсуждения некоторые парламентарии заявили о недостатках алфавита и необходимости ввести новые буквы, а кто-то предложил перейти на латиницу. Осмоналиев в ответ сказал, что если будет принято соответствующее решение, то специалисты готовы разработать несколько вариантов кыргызского алфавита на латинице.

Президент же в свою очередь сделал «строгое замечание» председателю Национальной комиссии, «призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу».