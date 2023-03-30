Президент Садыр Жапаров заявил, что «выступает решительно против любых попыток политических манипуляций» в вопросе русского языка. Об этом он сказал на встрече с зампредседателем правительства России Алексеем Оверчуком, где Жапарову показали проект школ, которые РФ планирует построить в Кыргызстане.

Всего российская сторона построит девять школ: в Бишкеке, Оше, Новопавловке, Караколе, Джалал-Абаде, Узгенском районе, Нарыне, Баткенской и Таласской областях. Правительства Кыргызстана и России уже подписали соглашение о строительстве.

«Мы благодарны российской стороне за вклад в развитие русского языка в нашей стране, который имеет статус официального. Помимо этого русский язык служит языком межнационального общения и я, как президент и гарант прав и свобод гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе. И тот факт, что все ваши встречи, в том числе и настоящая, проходит на русском языке — говорит о многом», — отметил Жапаров.

В последнее время вопрос русского языка в Кыргызстане стал обсуждаться после инициатив о переименовании районов Бишкека и когда спикер парламента не разрешил одной из чиновниц выступить на русском языке на заседании Жогорку Кенеша.

Ранее первые лица государства президент Садыр Жапаров и глава Кабмина Акылбек Жапаров заявляли, что статус русского языка в Кыргызстане никто не собирается пересматривать.