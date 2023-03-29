Президент Садыр Жапаров 29 марта назначил досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому району Бишкека.

Жапаров поручил Центральной избирательной комиссии организовать выборы, а Кабинету министров выделить средства на выборы и помочь ЦИК.

Выборы по Ленинскому округу Жапарову пришлось назначить, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого района, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление.

Абиров решил сдать депутатский мандат не дожидаясь итогов комиссии Жогорку Кенеша, которая должна была решить привлекать его к ответственности за участие в драке или нет. Он написал, что принял решение сдать мандат после того, как проанализировал инцидент.

О самой драке с участием Абирова сообщили несколько СМИ 13 марта. Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке доложили президенту. Султанбаев написал, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».