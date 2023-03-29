Более 500 машин, предназначенных для Кыргызстана с начала года задерживают в Беларуси. Об этом Kaktus.media сообщил один из перевозчиков Данияр Салякаев.

По словам Салякаева, беларуская таможня не пропускает вагоны и автовозы, перевозящие легковые автомобили. Он сказал, что сотрудники таможни не объяснили причину задержки.

«При задержке не называют сроки проверок. Устно сотрудники беларуской таможни объясняют задержку необходимостью проверки документов. Водителям-перевозчикам вручаются только квитанции о месте стоянки задержанных машин. Мы опасаемся больших штрафов за стоянку за несколько месяцев и того, что вообще не увидим свои заказы», — сказал он.

Как утверждает Салякаев, такая ситуация наблюдается на всех пунктах пропусков Беларуси. Речь об автомобилях 2020-2023 годов выпуска. Более старые авто выпускают из страны без проблем.

Предприниматели просят кыргызские власти вывести вопрос на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.

Салякаев добавил, что посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов встретился с председателем Гостаможенного комитета Беларуси Владимиром Орловским для прояснения ситуации.

Орловский сообщил, что с сентября 2022 года Гостаможенный комитет начал анализ товаров, ввозимых кыргызскими автоперевозчиками в таможенную зону ЕАЭС, в том числе авто. Причиной дополнительных проверок он назвал значительное занижение стоимости авто в сопроводительных документах

В пресс-службе МИД Кыргызстана сообщили «Клоопу», что дополнительную информацию по этому вопросу предоставят после выяснения ситуации.