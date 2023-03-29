Фигуранта Кемпир-Абадского дела и активиста Улукбека Маматаева после операции вернули в СИЗО. Об этом «Азаттыку» сообщил глава Службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев.

Сам Маматаев сообщил, что его вернули в СИЗО несмотря на то, что он не прошел реабилитацию после тяжёлой операции. По его словам, в больнице ему прооперировали печень и желчный пузырь, но он нуждается в дополнительном медицинском вмешительстве из-за проблем с почками.

«Я считаю, что руководство СИН является поборником пыток и психологического давления, так как я сегодня оказался в тюрьме в послеоперационном состоянии и больными почками. Руководство СИН меня пытают также как и М.Абылова и К.Сооронкулову. Уважаемый президент, прошу Вас запретить руководству СИН КР относиться ко мне и другим больным кемпир-абадцам как к террористам и пытать нас. Я считаю, что наше здоровье и жизнь также на вашей ответственности», — сказал Маматаев.

В середине марта Маматаева госпитализировали из СИЗО в тяжелом состоянии. Тогда правозащитница Азиза Абдирасулова сообщала, что у мужчины нашли «огромный камень» в желчном пузыре, который мог лопнуть.

Маматаев не единственный фигурант Кемпир-Абадского дела, которого вернули в СИЗО после проведенной медицинской операции. Сейчас там под арестом находится экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова несмотря на запрет врачей. На фоне ослабленного иммунитета у нее развилась пневмония — правозащитницы требуют срочного перевода в больницу.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.