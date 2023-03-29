Директриса нейрокоррекционного детского сада Brain Up Эльмира Исаева в Бишкеке избила 10-летнего ребенка с аутизмом. Об этом «Клоопу» сообщила мама пострадавшего мальчика.

По ее словам, 9 марта она увидела на лбу и шее своего ребенка синяки и царапины и обратилась к директрисе центре.

«Мне так плохо стало, я спросила директора. Она сказала, что он съел ее коробку шоколада, поэтому она его ударила коробкой. А царапины и следы удушья на шее она объяснила тем, что так случайно получилось во время занятий», — рассказала женщина.

Она рассказывает, что после произошедшего решила забрать ребенка из центра, но директриса так не извинилась, а напротив, возложила всю вину на ребенка.

«Она сказала, что мой ребенок виноват и что он периодически воровал у нее шоколад. Но он, скорее всего, даже не понимает, что такое воровать. […] Она (Исаева) не понимает с какими детьми она работает, хочется, чтобы ее центр закрылся», — сказала она.

В пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека сообщили, что начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действий директрисы Эльмиры Исаевой.

Ранее уже говорили о том, что в коррекционном центре Brain Up для детей с инвалидностью бьют воспитанников. В январе 2023 года в соцсетях видео, на котором запечатлено, как ребенка бьют по ноге палкой, а на следующем кадре ребенка поднимают за руки и пинают по ноге.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело.