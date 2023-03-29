Государственная налоговая служба сообщила «Клоопу», что все предприниматели должны платить сбор за вывоз мусора в населенных пунктах. В этом году это нужно сделать до 31 марта включительно.

Однако в Кодексе о неналоговых сборах Кыргызстана указано, что отдельно за сбор мусора оплачивают юридические лица или физлица, владеющие капитальным или временным строением, предназначенным для предпринимательской деятельности.

Величину сбора устанавливают органы местного самоуправления – по закону он не может превышать один расчетный показатель (100 сомов) за одного проживающего или на один квадратный метр площади строения. В Бишкеке он максимально возможный – то есть, 100 сомов.

Индивидуальные предприниматели должны платить за сбор и вывоз мусора по месту налоговой или учетной регистрации. За несвоевременную уплату будет начисляться пеня.

В пресс-службе налоговой службы добавили, что эти сборы «практически как налог».

«Не имеет правовой базы»

По словам юристки Фатимы Якупбаевой, в Налоговом кодексе нет упоминаний про сбор за вывоз мусора, но он есть в Кодексе о неналоговых доходах. В нем плательщик упоминается как «владелец капитального и/или временного строения», хотя на практике под ним рассматривают, тех кто использует объект, даже не владея им.

«Логично, что все индивидуальные предприниматели пользуются инфраструктурой, но практика принуждения индивидуальных предпринимателей платить сбор на мусор не имеет правовой базы», — пояснила она.

По какой причине такая практика применима, Якупбаева не знает, но предполагает, что в этом случае применяется аналогия с юридическими лицами.

«Статья 73 Кодекса о неналоговых платежах говорит о владельце строения. А как быть с пользователем строения? Если он ИП и снимает офис в здании, почему он должен платить? Это собственник должен делать. Понятно, что мусор пользователя. Но если быть дотошным в норме права, то владелец и пользователь — это два разных статуса», — добавила юристка.

По данным налоговой службы, в 2022 году в Кыргызстане насчитали более 439 тысяч индивидуальных предпринимателей. Таким образом, каждый год государство рассчитывает получить от них как минимум 44 млн сомов за вывоз мусора.

Журналист «Клоопа» попытался выяснить у налоговой службы основания, по которым та требует уплаты сбора за вывоз мусора от каждого индивидуального предпринимателя, независимо от того, есть ли у него коммерческая недвижимость. Однако там этот вопрос перенаправили в Министерство экономики.

В Минэкономе, в свою очередь, журналиста «Клоопа» отправили с этим вопросом в Министерство финансов, которое отвечает за фискальную политику. Там согласились ответить на вопросы о сборе за вывоз мусора только после официального письменного запроса. 16 марта «Клооп» отправил запрос в Минфин, однако ответ пока не пришел.