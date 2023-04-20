Ozgocho.Kyrgyzstan – информационный проект, который рассказывает об аутизме на кыргызском языке. Основательница проекта Азиза Мурзашова рассказала, почему она решила создать такую площадку, а также поделилась целями на будущее.

«Главная цель — это поддержка для родителей детей с аутизмом. Мы даже открыли whatsapp группу, там больше 30 человек, там мамы. В правилах я часто писала, что это площадка поддержки, мы тут не критикуем, мы тут друг друга не поучаем.

Никто вас так хорошо не поймет, как мама ребенка с аутизмом. Мы найдем слова для того, чтобы поддержать вас, чтобы вас успокоить, сказать: “Все будет хорошо, все будет классно”», — говорит Азиза.

Ozgocho.Kyrgyzstan был запущена в рамках проекта @mediajasa.kg, реализуемого @idea_ca при поддержке Фонда @soroskyrgyzstan .