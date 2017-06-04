Теккен 7: Сражение не между людьми, а дьяволами

В начале июня 2017 года вышла седьмая часть файтинг-франшизы «Теккен». Спустя восемь лет ожидания, новинка показала нам продолжение истории о Мишимах, новых нелепых персонажей и оставляет смешанные после себя чувства.
На прилавках магазинов появилась новая часть легендарного файтинга для персональных компьютеров и игровых консолей Xbox One и Playstation 4.
Впервые разработчики решили выпустить файтинг и для компьютеров. До выхода «Теккен 6», игры были эксклюзивом Playstation и внесли свой вклад в успех первых двух игровых приставок Sony.
Новая часть является девятой по счету и седьмой номерной частью. Фанаты ждали ее выхода с 2009 года. По словам разработчиков игра даст ответы на все оставшиеся вопросы. Именно поэтому в этой части Намко сделала наибольший упор не только на геймплей, но и сюжетную составляющую — на смену режимам «История» и «Кампания» пришла «Сага о Мишимах».
Конец семейной вражды
Ключевое ядро сюжета — противостояние внутри семьи Мишима, которое длится еще с первой части. В интервью и анонсах историю семерки презентовали как самую серьезную, глубокую и мрачную. Однако не стоит искать глубину и философский смысл в файтингах, особенно японских. Сюжет «Теккена» никогда не был серьезным или мрачным, но претендовал на претенциозность и местами откровенную глупость. До этого момента.
Платформа: PS4, Xbox One, PC
Разработчик: Namco Bandai Games
Дата выхода: 2 июня 2017 года
Жанр: Fighting
Режим истории заметно изменили по сравнению с предшественниками. Вся сага разделена на 14 частей, рассказывающих историю от лица журналиста, который расследует историю семьи, с перерывами на бои и катсцены. Это оригинально, да, но репортеру не хватает искры в своем повествовании, голос не передает всей его боли, эмоций и чувств.
Игроки раскроют самые темные секреты Мишима, пришествие нового персонажа, происхождение гена дьявола и множество нововведений, которые никогда не присутствовали в серии. Действия будут разворачиваться в настоящем и прошлом, рассказывая историю наиболее полно и поэтому ее комфортно будет пройти всем.
События разворачиваются сразу же после окончания шестой части и сосредоточены на конфликте между сыном и отцом — Казуей и Хейхачи. Игра возвращается к корням, отодвигая роль бывшего протагониста Джина Казамы на второй план.
Сюжетная часть короткая и проходится за полтора-два часа. В начале и по ходу игры можно менять сложность, которая удовлетворит все категории игроков: простые противники и упрощенное управление для казуалов и настоящий ад и вызов для профессионалов.
В конце трагический, хотя и ожидаемый финал и намек на продолжение. После многих лет привычного и постоянного сеттинга, сага полностью меняет твое отношение к тому или иному герою, представляя их в другом свете. Конец оставляет тебя в смешанных чувствах и пониманием, что не стоит мазать все одной краской.
Единственное что портит послевкусие — вмешательство в сюжет гостевого персонажа из другой игровой вселенной, и быстрый конец.
Что касается историй героев, не участвующих в основном повествовании, то прописаны они плохо. Такое чувство, что большая часть времени потрачена на сагу, но учитывая ее хронометраж, работа выполнена халтурно.
Изменения ради изменений
С новой частью пришли и девять новых героев. Это самое большое пополнение бойцов после выхода «Теккен 3», однако на фоне ветеранов они выглядят блекло. Раньше каждый персонаж обладал реальным боевым стилем, харизмой или отличной историей, то теперь новобранцы «Теккен 7» ничем из этого не обладают.
Среди новых героев итальянский экзорцист Клаудио с нелепым, дерганым боевым стилем, латиноамериканка Катарина Альвес с безвкусным дизайном и японская девушка поп-идол Лаки Хлоя, которая не вписывается в сеттинг франшизы.
Всего в игре 37 персонажей, над которыми отлично поработали дизайнеры. Такого кардинального изменения одежды и внешнего вида не было со времен «Теккен 4». Хотя графика осталась прежней, глаза все еще режут плохо прорисованные волосы и угловатые модели некоторых героев.
Геймплей также изменился. Персонажи традиционно обзаводятся несколькими новыми приемами. Разработчики добавили и особые атаки: «Rage Art» — сильное комбо с большим уроном, способное переломить ход боя и «Rage Drive» — частично непробиваемое комбо с чуть меньшим уроном. Обе комбинации можно использовать только в режиме ярости. Помимо этого каждый персонаж может использовать «Power Crush» — атаку во время которой игнорируется большинство ударов оппонента.
К списку новинок можно причислить эффекты замедленного действия и многоракурсного вида. Вышеперечисленное в новинку серии, но уже появлялось в других файтингах например в «Мортал Комбате» или «Инджастисе».
В остальном «Теккен 7» унаследовал черты предшественников. Те же режимы тренировки, онлайн-боев, возможность менять внешний вид персонажей и конечно бой один на один, в котором можно сразиться с реальным человеком.
В целом, чувствуется нехватка идей у разработчиков. Продвигать что-то новое нужно, но не всегда это просто. Возможно это общая проблема всей файтинг-сферы, когда тяжело вносить инновации. Если это так, Намко следовало оставить многое как было, потому что изменения только ради изменений — не есть хорошо.
«Теккен 7» добротное продолжение франшизы, она лучше предшественника, но не пробивает потолок серии.
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