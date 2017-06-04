Теккен 7: Сражение не между людьми, а дьяволами

В начале июня 2017 года вышла седьмая часть файтинг-франшизы «Теккен». Спустя восемь лет ожидания, новинка показала нам продолжение истории о Мишимах, новых нелепых персонажей и оставляет смешанные после себя чувства.

На прилавках магазинов появилась новая часть легендарного файтинга для персональных компьютеров и игровых консолей Xbox One и Playstation 4.

Впервые разработчики решили выпустить файтинг и для компьютеров. До выхода «Теккен 6», игры были эксклюзивом Playstation и внесли свой вклад в успех первых двух игровых приставок Sony.

Новая часть является девятой по счету и седьмой номерной частью. Фанаты ждали ее выхода с 2009 года. По словам разработчиков игра даст ответы на все оставшиеся вопросы. Именно поэтому в этой части Намко сделала наибольший упор не только на геймплей, но и сюжетную составляющую — на смену режимам «История» и «Кампания» пришла «Сага о Мишимах».