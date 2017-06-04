«Дитя заката». Как фламинго гнездятся в Узбекистане

Это крупнейшая колония фламинго в Узбекистане. В ней живет 1,4% от мировой популяции фламинго. Но точной карты расселения этих птиц по Каракалпакстану пока нет. Розовые фламинго, занесенные в Красную книгу, стали появляться в этих местах недавно.

Почему это произошло? В конце 90-х, начале 2000-х годов приаральские водоемы сильно засолились из-за высыхания Аральского моря. Для многих видов такие условия могут оказаться гибельными, но жаброногий рачок артемия в них чувствует себя как дома – его популяция выросла. А фламинго как раз питаются артемией – даже свой удивительный цвет птицы приобретают из-за каротинов, которые содержатся в рачках. Из-за увеличения кормовой базы, фламинго в приаралье становилось все больше.