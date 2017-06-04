«Дитя заката». Как фламинго гнездятся в Узбекистане

Каждую весну на озере Судочье Муйнакского района Каракалпакстана можно наблюдать фантастическое зрелище – сюда прилетают стаи розовых фламинго.
Оригинал материала опубликован на сайте ЛИВЕНЬ. Living Asia.
В мае 2014 года ученые-орнитологи Каракалпакстана обнаружили на острове в восточной части озера колонию из 7000 розовых фламинго и около 3000 гнезд этих птиц.
Это крупнейшая колония фламинго в Узбекистане. В ней живет 1,4% от мировой популяции фламинго. Но точной карты расселения этих птиц по Каракалпакстану пока нет. Розовые фламинго, занесенные в Красную книгу, стали появляться в этих местах недавно.
Почему это произошло? В конце 90-х, начале 2000-х годов приаральские водоемы сильно засолились из-за высыхания Аральского моря. Для многих видов такие условия могут оказаться гибельными, но жаброногий рачок артемия в них чувствует себя как дома – его популяция выросла. А фламинго как раз питаются артемией – даже свой удивительный цвет птицы приобретают из-за каротинов, которые содержатся в рачках. Из-за увеличения кормовой базы, фламинго в приаралье становилось все больше.
Орнитолог Нукусского государственного университета Якуб Аметов рассказывает, что на озере встречается до 230 видов птиц, скопления водоплавающих птиц достигает до 86 тысяч. Особенное внимание ученых привлекают савки – утки, проживающие на широкой территории от Испании до Монголии. В 1999-2005 годах здесь пролетало около 4000 этих птиц – почти половина их мировой популяции.
Уникальное географическое положение Судочинской системы озер повлияло на биоразнообразие. На севере водоемы соседствуют с Аральским морем, на западе – с плато Устюрт, на востоке – с пустыней Кызылкум, а на юге – с Амударьей.
Площадь озер сильно колеблется и зависит от поступления в них воды от дождей и рек. До 2000 года она достигала 42 тысяч гектаров, а после двух маловодных годов – 2000 и 2001 – уменьшилась до 6,5 тысяч. Озеро Судочье расположено на миграционном пути птиц из Сибири в тёплые страны и обратно. Оно служит местом их гнездования, отдыха и кормёжки перед дальним полётом.
Что угрожает сохранению популяции фламинго и других птиц?
С каждым годом территории системы озер Судочье привлекают все больше охотников, которые уничтожают водоплавающих птиц и рубят кустарники на дрова. Из-за нестабильного уровня воды в водоемах нарушаются гнездовые территории водно-болотных птиц. От этого снижается их численность – в том числе, и редких видов.
Засуха регулярно воздействует на озера. В маловодные годы большинство озер южного Приаралья полностью высыхали. А существование всех представителей фауны здесь полностью зависит от наличия воды.
Затопление островов. В 2017 году озеро полностью наполнено водой, поэтому все острова, пригодные для гнездования фламинго затопило.
Нелегальная охота – одна из угроз для животного мира, особенно для птиц. Ученые-орнитологи утверждают, что во время их экспедиции на Судочье, несмотря на сезонный запрет, на северной окраине озера недалеко от гнездовых колоний фламинго были слышны выстрелы.
Рыболовство. Использование запрещённых сетей становится причиной гибели ныряющих водоплавающих птиц.
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