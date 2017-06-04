По данным ООН, в Центральной Азии стремительно увеличивается число новых случаев заражения ВИЧ и СПИДом. В основном это люди, использующие инъекционные наркотики.

Согласно докладу ООН, по всему миру наблюдается спад заражения ВИЧ и СПИДом. Печальную статистику показывают лишь страны Центральной Азии и Восточной Европы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит, что для продолжения борьбы со СПИДом необходимо восполнить дефицит инвестиций в размере семи млрд долларов США в год. Это примерно 0,5 доллара США в год на каждого жителя планеты.

По его словам, такой вклад позволит предотвратить десятки миллионов новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей, вызванных СПИДом. Представитель ООН напомнил об обещании положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году.

«Мы можем достичь поставленных целей по обеспечению лечением 30 миллионов людей к 2020 году и сокращению смертности в связи со СПИДом до менее 500 тысяч смертей в год», — сказал он.

За последние годы по всему миру удалось обеспечить лечением большое количество ВИЧ-инфицированных. Число людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, к середине 2016 года достигло 18,2 миллионов человек.

В прошедшем году было зарегистрировано 36,7 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 45 процентов — с пикового уровня в два миллиона человек в 2005 году до 1,1 миллиона в 2015 году.

Также отмечается, что более, чем в два раза, сократилось число новых случаев инфицирования среди детей.

«Прогресс, достигнутый столь упорным трудом, необходимо сохранить. Наличие международной структуры, определившей стратегические направления деятельности, мобилизовавшей беспрецедентный объем финансовых ресурсов и спасшей жизнь миллионам людей, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся», — сказал Генсек ООН.

Профилактика ВИЧ и СПИДа в Кыргызстане

Министерство здравоохранения сообщило, что иностранные доноры сократили финансирование на профилактику и лечение ВИЧ-больных в два раза. Ведомству не хватает 1,8 млн долларов в год на борьбу с ВИЧ.

Около 90% профилактических программ осуществлялись за счет доноров, а 80% всей донорской помощи приходило в Кыргызстан от Глобального фонда по борьбе со СПИДом.

Минздрав просит правительство увеличить финансирование программ по профилактике и лечению людей с ВИЧ-инфекцией.

По словам главы общественного совета Минздрава Айбара Султангазиева, если уровень средств снизится, то к 2020 году мы можем получить 20 тысяч случаев заражения ВИЧ и более пяти тысяч смертей.

По официальным данным, к началу 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 117 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе 587 случаев среди детей до 14 лет.

Живут с ВИЧ-инфекцией 5 тысяч 553 человека, в том числе 580 детей.

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