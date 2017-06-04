Финансовая полиция задержала в Бишкеке при получении взятки в восемь тысяч долларов директора Авиационного предприятия при МЧС, его заместителя и юриста.

В Финпол обратился бишкекчанин, и попросил принять меры в отношении руководства Госпредприятия «Авиационное предприятие при МЧС».

Он утверждал, что у него вымогали взятку в размере 25 тысяч долларов, обещая взамен помочь решить проблему заявителя в судебных органах о неуплате неналоговых платежей госпредприятия.

За отказ грозились взыскать задолженность госпредприятия с самого заявителя.

Под контролем правоохранительных органов заявитель согласился дать им часть требуемой суммы и ему назначили встречу в гараже служебного помещения МЧС Кыргызстана. Финпол задержал вымогателей с поличным.

По данному факту прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статье 313 статье «Вымогательство взятки в крупном размере».

Видео с задержания сотрудников «Авиационного предприятия при МЧС Кыргызстана» при получении взятки, было предоставлено Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями.

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