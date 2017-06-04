Депутаты парламента предложили запретить разведение рыбы на озере Кара-Суу в Джалал-Абаде. По мнению парламентариев, озеро должно охраняться, как и другие заповедные территории.

Депутаты парламента Осмонбек Артыкбаев, Карамат Орозова, Абдыкапар Султанов, Абдывахап Нурбаев, Эмиль Токтошев и Жунус уулу Алтынбек предложили исключить озеро Кара-Суу, расположенное в Джалал-Абадской области, из списка рыбохозяйственных водоемов.

Озеро находится на территории природного парка «Алатай», а согласно законодательству, на территории государственных природных парков запрещается любая деятельность, создающая угрозу вредного воздействия на взятые под охрану природные комплексы.

Но в законе «О рыбном хозяйстве» озеро Кара-Суу отнесено именно к рыбохозяйственным водоемам государственного значения. Также имеется постановление правительства от 2009 года, в котором написано, что озеро можно использовать для рыболовства.

Депутаты утверждают, что нарушая закон об охране природных территорий, озеро передали юридическому лицу ОсОО «Табият КГ» для осуществления рыбохозяйственной деятельности.

Парламентарии предложили запретить развивать там рыбные хозяйства. Для этого они вынесли на общественное обсуждение поправки в проект закона «О рыбном хозяйстве».

«Искусственное зарыбление озера может повлечь за собой угнетение местных видов рыб, их истощение и гибель. Озеро Иссык-Куль является наглядным примером того, как можно разбалансировать тонкое экологическое равновесие высокогорных природных водоемов», — говорится в справке-обосновании.

Озеро привлекает своей красотой туристов, а также может использоваться в научных целях.

«Не имея связи с другими озерными системами – естественными и искусственными, озеро становится лабораторией, в которой можно наблюдать за изменениями гидробиологического режима во времени. Придание озеру «Кара-Суу» статуса особо охраняемой природной территории позволит сохранить его уникальность как объекта природы и как среду обитания флоры и фауны», – написано в справке-обосновании.

К рыбохозяйственным водоемам государственного значения продолжают относиться озера Иссык-Куль и Сон-Куль, водохранилища Токтогульское, Базар-Коргонское, Кировское и Орто-Токойское.

Фото озера Кара-Суу: Азамат Иманалиев



По теме: