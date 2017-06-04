В селе Редкино Тверской области убиты 9 человек — пятеро мужчин и четверо женщин. По словам следователей, убийство произошло из-за бытового конфликта, преступника задержали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек — пяти мужчин и четверых женщин.

Массовое убийство произошло в селе Редкино Тверской области, в садоводческом товариществе «50 лет октября». По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 июня в результате бытового конфликта.

«В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов», — сообщает комитет.

В результате погибли девять человек, а выжившие обратились в милицию. Стрелявшего мужчину задержали, по данным полиции он был пьян. Следственный комитет не называет его имени. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее следователи сообщали лишь о восьми погибших. Последнего убитого нашли в багажнике машины задержанного.

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