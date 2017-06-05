Бывший немецкий военнопленный Рудольф Шторх много лет прожил в Казахстане и очень полюбил местную еду и напитки. Вернувшись в Германию, он основал конеферму, где можно купить кумыс, косметику из кобыльего молока, конскую колбасу или просто покататься на лошадях.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор — Жибек Бегалиева.

Многие жители Германии и соседних стран не подозревают о том, что в немецкой деревушке недалеко от города Эбербах делают настоящий кумыс по классической технологии. Его невозможно отличить по вкусу от того, что можно попробовать в Казахстане, Кыргызстане и других странах Центральной Азии.

Раз в год на фестиваль кумыса в деревушку съезжаются сотни людей. Экзотический для европейцев напиток привлекает не только ностальгирующих по Родине выходцев из Средней Азии, но и местных жителей. Десятки литров напитка из кобыльего молока туристы раскупают за несколько часов.

«Я была очень удивлена, что сюда приехали столько людей. Кумыс внезапно закончился, манты тоже раскупили. Не осталось и шашлыка из конины», — сетует Айзада Акбекова.

Любителей конины среди европейцев оказалось немало. За деликатесной конской колбасой и вяленым мясом на ферму приезжают со всех концов Европы.

«Вначале мы не хотели резать лошадей. Но и выкидывать мясо хорошей лошади также было жалко, — рассказывает Ханц Цолманн, нынешний владелец фермы. — Я сам и раньше ел конину. В итоге я нашел хорошую скотобойню, где нам разделывают туши. Сегодня мы зарезали одну молодую и двух не очень молодых кобылиц. Перемешав их мясо, мы приготовим из них еду. Мясо более старых животных лучше использовать для приготовления шашлыка».

Необычный для Европы бизнес основал Рудольф Шторх, бывший немецкий военнопленный, который много лет прожил в Казахстане. Сегодня его дело успешно продолжают его потомки. Именно в Казахстане Шторх заметил полезные свойства кумыса. Он считает, что употребление напитка вылечило его от туберкулеза. Теперь из кумыса фермеры производят даже косметику.

«Мы начали производить косметику из кумыса 30 лет назад. Сейчас мы выпускаем два вида косметики: из кумыза и кобыльего молока, — рассказывает Гудрун Цолманн. — Это мыло, гель для умывания, крем. Они очень полезны для сухой, потрескавшейся кожи. Крем очень хорошо смягчает кожу, поэтому его много покупают. А приставка “био” обозначает, что продукт сделан исключительно из натуральных компонентов. В нем нет никаких химических веществ. Все сделано по немецким стандартам».

Сейчас на ферме Цолманнов живет около 400 лошадей, а работают здесь всего 10 человек. Производство кумыса полностью автоматизировано. Секреты изготовления целебного напитка фермеры не выдают. Однако в целом, признается Цолманн, технология такая же, как в Центральной Азии. Поэтому, уверяют гости, по вкусу напиток ничем не отличается от того, что готовят на кыргызских и казахских высокогорных пастбищах джайлоо.

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