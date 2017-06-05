Первое заседание по делу оппозиционера Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова прошло в Первомайском суде Бишкека. Заседание перенесли, потому что сам Текебаев и его адвокаты не успели ознакомиться с делом.

Адвокат Текебаева Чинара Джакупбекова заявила, что ответчики не были ознакомлены со всеми материалами дела, потому что им не хватило времени из-за праздничных дней.

Однако сторона обвинения заявила, что ответчики воспользовались своим правом на ознакомление с делом. Но судья все же перенес рассмотрение, запретив при этом видеосъемку процесса.

Также адвокаты Текебаева заявили, что он не встречался с российским бизнесменом Леонидом Маевским, и попросили суд опросить более 40 свидетелей, которые смогут это подтвердить.

Адвокаты попросили вызвать в качестве свидетеля в суд президента Алмазбека Атамбаева, потому что он, как и Текебаев, был членом Временного правительства в 2010 году. Но сторона обвинения заявила, что президент не имеет отношения к этому делу.

Сам Текебаев заявил, что готов бороться и доказать свою невиновность.

«Я чувствую свое моральное превосходство и считаю, что исторический спор я выиграл», — заявил Омурбек Текебаев.

Во время проведения заседания сторонники Текебаева стояли у здания суда и требовали освободить обвиняемых. Кроме того, в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области также проходил митинг с участием более 100 сторонников Текебаева.

Арест Текебаева

Текебаева арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки.

Сторона обвинения подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

В заявлении российского бизнесмена говорится, что Текебаев обещал дать ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».

В этой сделке, по мнению следователей, экс-депутат Чотонов выступал посредником.

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Чотонов также не признает своей вины.

Сторонники Текебаева неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.

Видеотрансляция:

Текстовая трансляция:

Соавтор: Александра Титова, Нуржамал Джанибекова.

Видеотрансляция: Регина Им, Александра Ли, Азат Рузиев.