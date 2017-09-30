Основатель компании Space X Илон Маск представил новый способ полетов в различные точки земного шара. Как транспорт предлагается использовать космические ракеты.

На международном конгрессе астронавтики в Австралии 28 сентября основатель SpaceX Илон Маск предложил использовать ракету BFR, которую создавали для полетов на Марс, как авиатранспорт.

Он добавил, только один корабль BFR удовлетворит все нужды клиентов.

«Мы планируем иметь парк кораблей “Фалькон 9” и “Дракон”, чтобы наши клиенты, которые хотят использовать только испробованные корабли, могли это сделать. Но потом все наши силы будут направлены на строительство BFR», — сказал Маск.

Ракета сможет запускать спутники и обслуживать космические станции и в то же время совершать межпланетные рейсы или полеты из одного города в другой.

По задумке Маска, ракета будет лететь с максимальной скоростью 27 тысяч километров в высших слоях атмосферы Земли.

С такой скоростью можно долететь из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут.

«Те путешествия, которые мы привыкли считать длинными, могут стать получасовыми», — сказал он.

Стоимость полета на ракете не будет превышать цену на эконом-класс обычного авиалайнера.

Кто такой Илон Маск?

Илон Маск — основатель американской компании Space X. Он также является основателем фирмы Tesla, которая производит электромобили и главой Solar City которая занимается разработкой возобновляемых источников энергии.

Главный проект компании — путешествие и освоение Марса. Именно с этой целью и была создана его космическая компания. Маск считает, что с помощью ракеты BFR удастся достичь Марса и колонизировать его в 2024 году, а первые беспилотные миссии отправить уже в 2022-м.

В 2017 году компания также анонсировала полеты на Луну, которые по планам Space X должны начаться в 2018 году.

Фирма уже смогла создать корабли серии Falcon и Dragon. 16 ракет орбитального класса уже вернулись на Землю, две из них повторно запустили в космос.

Немаловажным Маск считает концепцию повторного использования космических ракет. Он считает, что освоение космоса очень затратно из-за того, что корабли используются только раз.

По его мнению, ничто не мешает создавать ракеты, которые будут использоваться как современные самолеты, где основные затраты идут на топливо.

По теме: