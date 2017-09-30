Митинг «За честные выборы» прошел в Бишкеке 30 октября. Выразить протест против использования админресурса пришли более 200 человек. Активисты организовали мирный митинг «За честные выборы» в сквере «24 марта», несмотря на то, что ранее Октябрьский районный суд Бишкека запретил проводить одноименный марш.

Обновлено в 15:00.

Мирный митинг, организованный бывшим депутатом провластной партии Жанаром Акаевым и экс-лидером молодежного крыла СДПК Ренатом Самудиновым, прошел в парке «24 марта» на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан Баатыра (бывшая Алма-Атинская). Милиция присутствовала на мероприятии и обеспечивала правопорядок.

По словам активиста Эдиля Байсалова, митинг был согласованым. Из-за большого количества пришедших на него людей, мероприятие перенесли в ботанический сад.

В числе участников акции были депутаты, активисты, журналисты, члены ЦИЦ и другие, не согласные с применением админресурса на выборах кыргызстанцы.

Юрист Канатбек Азиз заявил, что акция «За честные выборы» никем не финансировалась, на нее пришли все желающие после сообщении о ней в социальных сетях.

«Главное для участников акции — донести до людей, что выборы должны быть честными», — сказал он.



Кроме организатора Жанара Акаева на митинге присутствовал еще один депутат — Наталья Никитенко.

«Многие парламентарии не пришли на акцию, возможно, из-за того, что задействованы в предвыборной агитации или просто не верят в подобные акции. Я только за то, чтобы Кыргызстан избрал достойного кандидата», — сказала депутат «Ата-Мекена».

Член ЦИК Гульнара Джурабаева призвала участников не бояться давления и голосовать так, как хочется.

«Многие сейчас говорят, что через АСУ и биометрические данные можно узнать, кто за кого проголосовал. Это невозможно! Если вас так дезинформируют — это значит, что вас просто пытаются запугать», — сказала член Центризбиркома.

Активист Эдиль Байсалов назвал давление на избирателей «покушением на свободу», а чиновников, использующих админресурс, назвал преступниками. Он напомнил о вице-премьер-министре Дуйшенбеке Зилалиеве.

Ранеес Зилалиева сняли с поста руководителя Республиканского штаба по подготовке к выборам за «выражение личного предпочтения» провластному кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову. Чиновник заставлял глав сельсоветов Баткенской области голосовать за провластного кандидата.

«В Южной Корее во время выборов чиновника посадили на 12 лет за то, что он заставлял писать комментарии. Сколько лет должен получить Зилалиев, который угрожал людям в Баткене?» — сказал он.

Депутат Наталья Никитенко сказала, что незаконные действия Зилалиева, «который отделался легким предупреждением за агитацию», подрывает доверие народа.

По словам экс-омбудсмена Бактыбека Аманбаева, на этих выборах админресурс применяется «как никогда раньше».

Он, как и экс-депутат Асия Сасыкбаева, рассказал о замеченных им случаях применения админресурса — использовании детей в агитации и угрозах увольнением тем, кто не проголосует за Сооронбая Жээнбекова.

«Мы начали с Баткена и Оша. Я сейчас вижу, что министры и другие чиновники угрожают людям увольнением, если они не проголосует за провластного кандидата. Мы позвали многих представителей власти, не только оппозиционеров, они бояться народа, потому что знают свои ошибки. Мы бы дали им слово, я их всех звал с трибуны парламента. Они не пришли», — сказал депутат Жанар Акаев.

Активисты попросили президента Алмазбека Атамбаева провести честные выборы.

«Алмазбек Шаршенович, я хочу поблагодарить за то, что вы добровольно уходите от власти. Но этого недостаточно, если вы проведете честные и чистые выборы, если вы позволите избрать народу Кыргызстана достойного кандидата, а не из-под палки, то вы будете желанным гостем в любом доме», — сказал активист Эдиль Байсалов.

«Мы за честные выборы! Мы не боимся административной давки! Сообщите своим знакомым и друзьям, чтобы не повторилось то, что было в 2005 и 2010 году. Из-за того, что не было честных выборов, это произошло. Давайте выберем честного президента. За честные выборы», — сказал организатор митинга Ренат Самудинов.

Выборы главы государства пройдут 15 октября, пока за этот пост борются 12 кандидатов.

Журналист: Метин Джумагулов

Оператор: Арсений Мамашев

Фото: Айбол Кожомуратов

Над трансляцией работали: Александра Титова, Айзирек Иманалиева, Айдай Эркебаева