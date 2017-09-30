На одном из крупнейших соревнований по экономическому моделированию со стороны студентов участники из Кыргызстана заняли четвертое место и впервые вышли в финал.

Кыргызстан на мировом чемпионате представляет команда Enactus Кыргызского национального университета.

Она заняла 4-ое место в финале. Первое место завоевала сборная Индии, второе — Канада, третье — Пуэрто-Рико.

«Мы вошли в четверку лучших в высшей лиге впервые за 21 год участия кыргызских команд! Наша команда Кыргызского национального университета победила в жесткой конкуренции такие команды, как США, Россия, Франция, Германия и другие 30 стран!» — написала участница команды бизнесвумен Айжан Чыныбаева.

Выход в финал подтвердила и программный менеджер Enactus Камбар Букаев, сообщив об этом в фэйсбуке.

«Впервые в истории Кыргызстана мы вышли в финал – это лучший результат на сегодняшний день», — сказал Букаев.

Кыргызстанцы выиграли 7,5 тысяч долларов за презентацию программы развития сел, в частности, альтернативные способы выращивания картофеля для повышения урожайности.

Международная организация Enactus улучшает социально-экономическое положение населения путем развития предпринимательства.

В чемпионате мира Enactus сборные разных стран презентуют результаты своих проектов. Члены жюри их оценивают насколько проекты были успешны в улучшении качества жизни населения.

Enactus — международная организация, в которой объединяются молодежные лидеры, бизнесмены и преподаватели.

Название Enactus состоит из трех слов: Entrepreneurial (предпринимательство), Action (действие) и Us(мы).

Сейчас в организации участвуют 36 стран, включая Кыргызстан, 1700 университетов, более 66 тысяч студентов. Целью организации является улучшение социально-экономического положения населения путем развития предпринимательства.

В Кыргызстане Enactus работает с 1995 года.



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