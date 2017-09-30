Американские СМИ сообщают, что правительство США планирует эвакуировать сотрудников посольства на Кубе из-за «акустических атак». Выдача американских виз кубинцам приостановлена.

По данным издания CBS, США оставит на Кубе только самых необходимых сотрудников посольства. Издание утверждает, что меморандум уже направлен к госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Приостановлена выдача американских виз, а гражданам США рекомендовали не посещать Кубу.

По словам американских властей, причиной эвакуации стали «акустические атаки» на сотрудников посольства.

Ранее сообщалось, что более 20 американских дипломатов жаловались на плохое самочувствие.

Тогда Госдепартамент заявил, что на них применяется неизвестное звуковое оборудование.

Власти Кубы полностью отвергли обвинения в нападении на американских дипломатов со своей стороны и добавили, что не позволили бы и третьим лицам делать подобное в их стране.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что они так и не обнаружили доказательства причин недомогания сотрудников американского посольства.

В 2016 году кубинский лидер Рауль Кастро заверил, что власти не имеют отношения к атаках на посольство США.

Американское посольство на Кубе было впервые за 50 лет открыто в 2015 году, а в 2016 году Куба и США начали двусторонние отношения.

Соединенные штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, после того, как на острове власть перешла к коммунистической партии.

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