Если дети без ведома родителей зарегистрировались в социальных сетях, то их родителей нужно оштрафовать на сумму более 45 000 тенге — с таким предложением выступил депутат Мажилиса Азат Перуашев. Он предложил прописать штраф в кодексе об административных правонарушениях, предложение отправили «на доработку».

Казахский депутат Азат Перуашев считает, что родителей детей, которые «без разрешения» зарегистрировались в социальных сетях, нужно оштрафовать на сумму в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП)( более 45 000 тенге — это больше 9 000 сомов), а должностных лиц наказывать суммой в 30 МРП — что более 68 000 тенге (больше 13,5 тысяч сомов).

Перуашев считает, что его предложение «позволит защитить детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ссылается на некий аналогичный запрет, якобы введенный Евросоюзом.

Депутат не смог назвать журналистам казахского радио «Азаттык», на какую резолюцию он ссылается, однако позже оказалось, что Перуашев и его коллеги в качестве источника использовали информацию с некоего белорусского сайта.

Юрист «Интерньюс Network в Казахстане» Ольга Диденко утверждает, что изучила законодательные акты европейского парламента и не нашла в них постановления, на которое ссылаются депутаты.

Предложение Перуашева проходит по проекту закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и направлено «на доработку».

Этот законопроект пытались принять еще два года назад, но тогда его признали не соответствующим Конституции.

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