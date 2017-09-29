Американская охотница Лариса Свитлик опубликовала фотографии и видео с охоты на краснокнижного барана Марко Поло в горах Кыргызстана в ноябре 2016 года.

Фотографии и видео охоты на Марко Поло Свитлик выложила в интернет 21 сентября. Однако в описании к видео охотница сообщила, что застрелила барана в ноябре 2016 года.

«Это один из моих самых экстремальных опытов, как охотницы. Охотиться на Марко Поло в горах Кыргызстана — действительно мечта, ставшая явью. Приезжая сюда на охоту, я знала, что здесь будет невероятно холодно и трудно», — написала Свитлик в своем Инстаграме.

Ежегодно в Кыргызстане на отстрел Марко Поло выдается 70 лицензий. Стоимость лицензии на отстрел одного барана составляет 500 тысяч сомов. Пока неизвестно, была ли у Свитлик лицензия на отстрел животного.

Баран Марко Поло или горный архар — самый крупный представитель диких баранов, обитающий в горных районах Средней и Центральной Азии. Баран занесен в международную Красную книгу и охраняется природоохранными организациями.

Кроме того, Марко Поло зачастую является основной добычей снежного барса, численность которого не превышает четырех тысяч особей по всему миру.

Лариса Свитлик, более известная под псевдонимом “Лариса Анлишд” — охотница, а также ведущая телепередач про охоту на различных американских каналах.

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