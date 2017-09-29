Бишкекский городской суд изменил приговор журналиста Зулпукара Сапанова с четырех лет тюрьмы до двух лет условного срока. Журналиста освободили из-под стражи в зале суда.

Гражданский активист Адиль Турдукулов, который находился на заседании 29 сентября, сказал журналисту Kloop.kg, что суд отменил тюремное заключение и приговорил Зулпукара Сапанова к двум годам условного срока.

«В суде было очень много его сторонников. Это наша общая победа. Я думаю, суд учел все обстоятельства и вынес справедливое решение. Хотя жаль, конечно, что его не оправдали полностью», — сказал Турдукулов.

Первомайский районный суд приговорил Сапанова к четырем годам колонии строго режима 12 сентября. Его задержали сразу после оглашения приговора.

Суд согласился с прокурорами, которые посчитали, что книга Сапанова «Кыдыр санжырасы» «разжигает межрелигиозную вражду» между приверженцами ислама и христианства.

Журналист не согласился с обвинениями и заявил, что в книге он выражал личное мнение.

Омбудсмен Кубат Оторбаев назвал приговор «возвратом к инквизиции». Он призвал судей освободить Сапанова из-под стражи.

Международная организация «Репортеры без границ» осудила приговор в отношении Сапанова и призвала кыргызские власти снять с него обвинения.

Что написал в своей книге Сапанов?

В своей книге журналист рассуждал, не является ли мудрец Кыдыр, упоминаемый в Коране, богом, а Аллах, наоборот, Сатаной.

Также автор исследовал языческие верования кыргызов и сделал вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха.

Возмущенные публикацией книги представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова «оскорбляет духовные ценности мусульман».

После этого Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Сапанова. Сам Сапанов считает, что у него есть право на свободу слова и на подвержение сомнению утвердившихся гипотез. По его словам, в книге нет информации, которая может привести к межрелигиозной розни.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности провели обыск в доме Сапанова в феврале этого года. У него отобрали ноутбук, сотовый телефон и изъяли книги.

Фото и видео: Эдиль Байсалов

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