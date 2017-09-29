Полиция задержала российского оппозиционер Алексея Навального в подъезде собственного дома в Москве за «призывы к участию в несогласованных акциях».
Задержание произошло утром 29 сентября. Оппозиционер должен был участвовать в митинге в Нижнем Новгороде. По его словам, он выходил из дома, чтобы добраться до вокзала и уехать на митинг.
Полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального
Полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального в подъезде собственного дома в Москве. Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде 29 сентября.
Posted by Kloop on Friday, September 29, 2017
Полиция Москвы сообщила, что его задержали за «неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях».
Российское издание ТАСС, ссылаясь на собственные источники, написало, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.
Митинг оппозиционера в Нижнем Новгороде должен был состояться вечером 29 сентября. Мэрия Нижнего Новгорода предоставила ему специально отведенное место для акции. Однако, позже власти отказались согласовывать митинг и заявили, что вместо него пройдет спортивный фестиваль.
Обращение к жителям Нижнего Новгорода, где сегодня должна была пройти встреча со мной. Но её так испугались, что утром меня задержали в собственном подъезде. Друзья, извините пожалуйста, что не смогу приехать, но вы всё равно приходите. Какая разница: есть я на митинге или нет меня? Всё и так понятно. Приходите ради принципа и в знак протеста против той тупости, маразма и деградации, которые овладели нашей страной. Площадь Маркина, 18-00. Кто из Нижнего – помогите распространить пожалуйста. #нижнийновгород #Навальный2018
Утром того же дня полиция демонтировала сцену и звуковое оборудование, которое установили для акции сторонники оппозиционера.
Кто такой Алексей Навальный?
Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер.
Он стал известен в 2010 году, начав борьбу с коррупцией в российских госорганах.
В 2012 году журнал «Уолл Стрит Джорнал» назвал Навального человеком, которого президент Владимир Путин больше всего боится.
Оппозиционер в 2011 году основал Фонд борьбы с коррупцией. Одним из громких событий в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Медведева в 2017 году.
Навальный утверждал, что он нашел яхты и виллы, которые якобы принадлежат Медведеву. Сам премьер-министр позже назвал расследование «чушью» и «провокацией».
Навальный также организовал антикоррупционные митинги по всей России, во время которых оппозиционера и его сторонников неоднократно задерживали.
Навальный также является одним из кандидатов в президенты России на предстоящих выборах в 2018 году.
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