Полиция задержала российского оппозиционер Алексея Навального в подъезде собственного дома в Москве за «призывы к участию в несогласованных акциях».

Задержание произошло утром 29 сентября. Оппозиционер должен был участвовать в митинге в Нижнем Новгороде. По его словам, он выходил из дома, чтобы добраться до вокзала и уехать на митинг.

Полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального Полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального в подъезде собственного дома в Москве. Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде 29 сентября. Posted by Kloop on Friday, September 29, 2017

Полиция Москвы сообщила, что его задержали за «неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях».

Российское издание ТАСС, ссылаясь на собственные источники, написало, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.

Митинг оппозиционера в Нижнем Новгороде должен был состояться вечером 29 сентября. Мэрия Нижнего Новгорода предоставила ему специально отведенное место для акции. Однако, позже власти отказались согласовывать митинг и заявили, что вместо него пройдет спортивный фестиваль.

Утром того же дня полиция демонтировала сцену и звуковое оборудование, которое установили для акции сторонники оппозиционера.

Кто такой Алексей Навальный?

Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер.

Он стал известен в 2010 году, начав борьбу с коррупцией в российских госорганах.

В 2012 году журнал «Уолл Стрит Джорнал» назвал Навального человеком, которого президент Владимир Путин больше всего боится.

Оппозиционер в 2011 году основал Фонд борьбы с коррупцией. Одним из громких событий в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Медведева в 2017 году.

Навальный утверждал, что он нашел яхты и виллы, которые якобы принадлежат Медведеву. Сам премьер-министр позже назвал расследование «чушью» и «провокацией».

Навальный также организовал антикоррупционные митинги по всей России, во время которых оппозиционера и его сторонников неоднократно задерживали.

Навальный также является одним из кандидатов в президенты России на предстоящих выборах в 2018 году.

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