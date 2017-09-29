В подземном переходе на пересечении проспектов Чуй и Манаса после дождя протек потолок. Открытие реконструированного перехода состоялось 20 дней назад. Специалисты мэрии выясняют причины протечки.

Фото с протекающей крышей в подземном переходе возле Филармонии опубликовала пользовательница фэйсбука Назгул Бостонбаева.

Биз мактап бүтө албай жаткан филармония тараптагы өтмөктөн жамгыр өтүүдө Posted by Назгүл Бостонбаева on Thursday, September 28, 2017

Глава Управления капитального строительства Койчогул Ибраимов сказал изданию «Кактус», что причину протечки определят «в ближайшее время».

«В любом случае за некачественную работу будет отвечать подрядчик — компания “Главтехинвест”», — сказал Ибраимов.

Подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса открыли 11 сентября после двухмесячного ремонта.

Реконструкцию начали весной 2017 года, потому что переход находился в «предаварийном состоянии».

Помимо основного ремонта, власти обещают установить в подземке современные подъемники для инвалидов.

На ремонт перехода потратили 27 млн сомов. Также мэрия продолжает ремонт подземки на пересечении улиц Советской и проспекта Чуй.

Всего на реконструкцию двух переходов выделили около 70 млн сомов.

Фото на главной: Назгул Бостонбаева

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