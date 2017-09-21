Министерство иностранных дел Казахстана «выразило крайнее удивление» на претензии со стороны МИДа Кыргызстана. Кыргызская сторона посчитала, что Казахстан пытается повлиять на выборы президента из-за встречи кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В ответном сообщении, опубликованном 20 сентября, МИД Казахстана «решительно отверг» домыслы Кыргызстана о вмешательстве казахской стороны в выборные процессы.

МИД Казахстана заверил, что встречи президента Назарбаева с «видными политическими деятелями и руководителями политических партий» проходят на регулярной основе.

В ответной ноте сказано, что встреча состоялась по просьбе Бабанова и «соответствует международной практике».

«Подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации», — отмечается в сообщении.

МИД Казахстана напомнил, что в августе президент Назарбаев провел в Астане похожую встречу с кандидатом в президенты от провластной СДПК Сооронбаем Жээнбековым.

«В ходе вышеуказанных встреч президент Казахстана не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики», — заявил МИД Казахстана.

В сообщении ведомства указывается, что целью встреч Назарбаева с кыргызскими политиками является эффективное взаимодействие с любым президентом, которого выберут в Кыргызстане.

«Реакция Министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами», — сказано в сообщении.

Встреча Назарбаева с Бабановым

Встреча Назарбаева с Бабановым прошла в Алматы 19 августа. Центризбирком рассмотрел встречу на предмет возможной незаконной агитации, но в итоге признал отсутствие нарушений.

Юристы заявили, что однозначного вывода о наличии нарушения сделать невозможно.

В штабе кандидата отказались комментировать встречу с Назарбаевым.

После этого МИД Кыргызстана выразил ноту протеста своим казахстанским коллегам, заявив, что слова поддержки от Назарбаева Бабанову «явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента».

«Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи, как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела», — говорится в сообщении МИДа.

Бабанов является главным соперником кандидата от провластной Cоциал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 13 кандидатов.

Фото: Sputnik

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